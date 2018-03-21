(Görüntülü Haber) AİBÜ'de, ülkücülerden nevruz kutlaması

BOLU'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gölköy Kampüsü'nde ülkücüler tarafından nevruz kutlaması yapıldı. Etlinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde yapılan kutlamaya Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MHP İl Başkanı Adem Evcil, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgün ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Kutlamalar, Rektör Prof. Dr. Alişarlı'nın demir dövmesiyle başladı. Daha sonra nevruz ateşi yakıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgün, "Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni örgütün ellerinden kurtaracağız derken şaka yapmamıştık. Biz bu yollarda ağır bedeller ödedik. Ödemeye de devam edeceğiz. Allah'ın izni ile Türkün bayrağını, bozkurtun sancağını üniversitemizde dalgalandıracağız" dedi.