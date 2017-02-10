(Görüntülü Haber) Ahmet Bebek Davası'nda karar: 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis

Arzu KAYA/İSTANBUL, () 4 aylık Ahmet bebeğin kaçırılıp havalandırma boşluğuna atılması olayında sanıklar Meryem, Nazan ve Mehmet Vaykı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilen sanık Nazan Vaykı "Taksirle yaralama" suçundan da 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. KARAR DURUŞMASI YAPILDI 4 aylık Ahmet bebeğin kaçırılıp havalandırma boşluğuna atılması olayına ilişkin 4 sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. "YAPTIĞIM İŞTEN ÇOK PİŞMANIM" Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4.duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Meryem Vaykı, tutuksuz sanıklar Mehmet ve Nazan Vaykı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti araştırılacak bir durum kalmadığını belirterek duruşmayı bitireceğini söyledi. Duruşmada son sözü sorulan sanıklardan Meryem Vaykı beraatını isteyerek, "Çok pişmanım. 3 çocuğum var dışarıda, perişanım" dedi. Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilen sanık Nazan Vaykı ise, "Yaptığım işten çok pişmanım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu. Bir diğer sanık Mehmet Vaykı da beraatını talep etti. BİR SANIĞA BERAAT Mahkeme heyeti, sanıklardan Hülya Vaykı'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından inandırıcı kanıt bulunamadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. 2 YIL 6 'ŞAR AY HAPİS... Sanıklar Meryem, Nazan ve Mehmet Vaykı'nın ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, öte yandan Nazan Vaykı'nın "Taksirle yaralama" suçundan da 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. OLAYIN GEÇMİŞİ Bağcılar'da geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan ailesinin mağaza önüne bıraktığı bebek arabasından 4 aylık Ahmet Davulcu'nun kaçırılmasına ilişkin olayda 4 şüpheli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüse yardım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 5,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Nazan Vaykı'nın Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilirken sanıklar yargılama esnasında tahliye edilmişti.