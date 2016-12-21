(Görüntülü Haber) Ahmet bebeği, havalandırma boşluğundan atana tahliye

Arzu KAYA / İSTANBUL, () 4 aylık Ahmet bebeğin kaçırılıp havalandırma boşluğuna atılması olayına ilişkin 4 sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan yargılanmasına devam edildi. AHMET BEBEK ADLİYEDE Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3.duruşmaya tutuklu sanık Nazan Vaykı(24) ile tutuksuz sanıklar Mehmet(37) ve Hülya Vaykı(27) katıldı. Duruşmada kaçırılan bebeğin babası Lokman ve annesi Münevver Davulcu da hazır bulundu. Öte yandan, ailesinin adliyeye getirdiği Ahmet bebek ise duruşma salona alınmadığı için adliye koridorunda duruşma bitene kadar güvenlikler tarafından bakıldı. HAFİF NİTELİKTE YARALANMA Mahkeme Başkanı, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından mağdur bebek Ahmet Davulcu ile ilgili düzenlenen raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Raporda, Davulcu'nun yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu yönünde görüş bildirildiği belirtildi. ANNE DAVULCU DURUŞMADAN ÇIKARILDI Duruşmada söz alan Ahmet bebeğin babası Lokman Davulcu, "Çocuğumun kaçırıldığını görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Anne Münevver Davulcu da şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Çocuğumu kaçırıp öldürmeye teşebbüs ettiler" diye konuştu. Tutuklu sanık Nazan Vaykı'nın konuşmaya başladığı sırada anne Münevver Davulcu, sanıklara olay nedeniyle bağırıp üzerlerine yürümeye çalıştı. Davulcu bu nedenle güvenlik görevlilerince duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. BEBEĞİ ATAN SANIĞA TAHLİYE Mahkeme heyeti, Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı iddia edilen sanık Nazan Vaykı'nın, tutuklu kaldığı süre ve dosya kapsamına göre tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. OLAYIN GEÇMİŞİ Bağcılar'da Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan ailesinin mağaza önüne bıraktığı bebek arabasından 4 aylık Ahmet Davulcu'nun kaçırılmasına ilişkin olayda 4 şüpheli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüse yardım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 5,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Nazan Vaykı'nın Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilirken davanın 2. celsesinde 3 tutuklu sanık tahliye edilmişti.