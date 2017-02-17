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(Görüntülü Haber) Ahlat'ta ülkücüler doğaya yem bıraktı

Halil ÜLKER / AHLAT(Bitlis), () - BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde Ülkü Ocakları'na üye bir grup genç, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Ahlat'ta soğuk ve sert geçen...

Halil ÜLKER / AHLAT(Bitlis), () - BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde Ülkü Ocakları'na üye bir grup genç, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Ahlat'ta soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar da unutulmadı. Ahlat Ülkü Ocakları mensupları, yaban hayvanları için doğaya yem, kemik ve çeşitli yiyecekler bıraktı. Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Koçak, kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını hatırlatarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da, doğaya yiyecek bırakma işlemimizin bir bölümünü gerçekleştirdik" dedi. DOĞAYA KARŞI DA SORUMLULUK Vatandaşların yaban hayvanları ile sokak hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek ve su bırakmalarını da isteyen Koçak, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de elverişsiz hava şartları yaban hayvanlarını etkiliyor. Yöneticiler ve insanlar çevrelerindeki insanlara karşı sorumlu oldukları kadar, doğaya karşı da sorumlu olmak zorundalar" diye konuştu.

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