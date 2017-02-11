Halil ÜLKER/ AHLAT (Bitlis), () -BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde etkili olan kar yağışının ardından yolu kapanan 26 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat İlçesi'nde geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ilçede Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. 11 personel ve 4 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucu 26 köy yolunun tamamı kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi Gıyasettin Karakaplan, çalışmaların geceli gündüzlü sürdürüldüğünü ve ekiplerin 3 gün boyunca evlerine gitmeyerek karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi. Karakaplan, "Vatandaşlarımızın ulaşımının aksamaması için arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Yaptıkları bu zorlu ve yoğun çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. "dedi.
(Görüntülü Haber) Ahlat'ta 26 köy yolu ulaşıma açıldı (2)
Halil ÜLKER/ AHLAT (Bitlis), () -BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde etkili olan kar yağışının ardından yolu kapanan 26 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat İlçesi'nde...
11 Şubat 2017 Cumartesi 19:52
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