(Görüntülü Haber) Ahıska Türklerinden Zeytin Dalı'na destek

Levent YENİGÜN KEMER, ()Akdeniz Ahıska Türkleri Birliği (AKATÜB), Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına AKATÜB Kemer Temsilcisi Cemal Kemal, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Kara, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aydemir, Ahıska Türkleri ve vatandaş katıldı. Meydanda toplananlar Bir gün değil, her gün devletimizin ve milletimizin yanındayız yazılı pankart açıp, Türk bayrakları taşıdı. AKATÜB Genel Kurul Danışmanı Ali Mirdas, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücünü ve merhametini dünyaya gösterdiğini belirterek, Ahıska Türkleri olarak operasyonu sonuna kadar desteklerini söyledi. Mirdas, söz konusu vatan olduğu zaman Türk milletinin her zaman tek yürek olduğunu aktarırken, Ahıskalı Türkler olarak nerede olursak olalım devletimizin yanındayız. Vatanımıza ve bayrağımıza gönülden bağlıyız. 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi gerektiğinde davet beklemeden devletimizin hizmetindeyiz dedi. 'Her Türk asker doğar' felsefesinden yola çıktıklarını anlatan Mirdas, Ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir ordu olduğunu hatırlatmak isteriz. Operasyon süresince kullanılan araç, gereç ve mühimmatın yerli ve milli olduğunu biliyoruz. Mehmetçiğin gösterdiği mücadele ve azmi milletimizi gururlandırmıştır. Allah onlardan razı olsun. Operasyonda şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyoruz diye konuştu. Siyasi parti temsilcileri de konuşmalarında milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Basın açıklamasının ardından Fetih Suresi okunup, operasyona katılan askerler için dua edildi.