Harun UYANIK / İSTANBUL,() HIDRELLEZ şenlikleri, Fatih Ahırkapı'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor. Sokakların dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih Ahırkapı'da buluşanlar, baharın gelişini kutladı. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı'ya gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
(Görüntülü Haber) Ahırkapı'da Hıdrellez kutlaması başladı(EK GÖRÜNTÜLERLE)
Harun UYANIK / İSTANBUL,() HIDRELLEZ şenlikleri, Fatih Ahırkapı'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor. Sokakların dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih...
05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:08
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