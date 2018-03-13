Burak EMEK/KİLİS, () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinden Kilis'e gelen Kıbrıs ve Kore gazileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 53'üncü güne girilirken, Kıbrıs ve Kore gazileri, Doğubayazıt'tan Kilis'e geldi. Öncüpınar Sınır Kapısı’na, ellerinde Türk bayraklarıyla ulaşan gaziler, harekata destek mesajı verdi. Grup adına konuşan Osman Güneş, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirterek, Mehmetçik'e moral vermek için Kilis'te olduklarını söyledi.
(Görüntülü Haber) Ağrılı gaziler, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kilis'te
Burak EMEK/KİLİS, () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinden Kilis'e gelen Kıbrıs ve Kore gazileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. ‘Zeytin...
13 Mart 2018 Salı 13:46
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