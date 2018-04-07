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(Görüntülü Haber) Ağrılarına dayanamayan kanser hastası intihar etti

Davut CAN / İZMİR, () İZMİR'in Buca ilçesinde, kanser tedavisi gören 70 yaşındaki Şükrü İstanbullu, iddiaya göre ağrılarına dayanamayıp, göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. İstanbullu'nun intihar...

Davut CAN / İZMİR, () İZMİR'in Buca ilçesinde, kanser tedavisi gören 70 yaşındaki Şükrü İstanbullu, iddiaya göre ağrılarına dayanamayıp, göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. İstanbullu'nun intihar etmeden önce eşi U.İ.'yi arayıp, "Hakkını helal et, buraya kadarmış" dediği öğrenildi. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi otoparkında meydana geldi. Vücudunun birçok yerine metastaz yapan kanser nedeniyle tedavi gören Şükrü İstanbullu, son dönemde ağrıları artınca, göğsüne dayadığı kendisine ait av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. İstanbullu'nun, tüfeği ateşlemeden önce arayıp, "Hakkını helal et, buraya kadarmış" dediği eşi U.İ., durumu oğlu S.İ.'ye haber verdi. Annesinin telefonu üzerine, 35 AU 5741 plakalı otomobilin yanına gelen S.İ., babasının cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbullu'nun olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yaşlı adamın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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