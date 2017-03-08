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(Görüntülü Haber) Ağrı Valisi Işın, "Annemi çok özledim" derken ağladı

AĞRI Valisi Musa Işın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara verdiği yemekte "Annemi çok özlüyorum ama göremiyorum" dedi ve gözyaşlarını tutamadı. İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın görevden...

AĞRI Valisi Musa Işın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara verdiği yemekte "Annemi çok özlüyorum ama göremiyorum" dedi ve gözyaşlarını tutamadı. İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın görevden alınması üzerine bu göreve kayyum olarak atanan Vali Musa Işın, eşi Tuba Işın ile birlikte Gençlik Merkezinde Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlarla yemekte bir araya geldi. Dünya Kadınlar Günü'nün batıya özgü bir gün olduğunu hatırlattı. Vali Musa Işın konuşmasında şunları söyledi: "Sizler başımızın tacısınız. Sizler annelerimiz, bacılarımız, ablalarımız, ailemizin direğisiniz. Toplumumuzun direğisiniz. Sizler bizim için çok kıymetli siniz. Sizleri bir günle ifade etmek, sadece bir günde anmak doğru olur mu? Elbetteki doğru olmaz. Bizim her gün sizi anmamız lazım. Her gün annelerimizin, ellerini ve ayaklarını öpmemiz lazım. Lütfen anneleri olanlar, ben yapamıyorum. Ama annemi çok özlüyorum. Annenizin elini öpün, ayağını öpün, sürekli gidin onlara lütfen. Ben annemi çok sevdim ama kaybettim. Babamı erken kaybettim. Annemin sevgisiyle büyüdüm. Annem bana hem annelik hem babalık yaptı. Annemi çok özlüyorum ama göremiyorum." Konuşmasının son bölümüne doğru duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamayan Vali Işın, konuşmasını ara verdikten sonra tamamladı. Vali Işın'ın duygusal konuşması, bazı kadınları da ağlattı.

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