(Görüntülü Haber) Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı

Servet ARSLAN/AĞRI, () - AĞRI Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı Belediyesi Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Üç yıl önce yerel seçimde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sırrı Sakık'ın yaptığı açıklamalarla ilgili çeşitli soruşturmalar açılımştı. Sırrı Sakık, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP'nin Doğubayazıt'ta düzenlediği 'Büyük İnsanlık Mitingi’ndeki konuşmasında 'Türk milletini aşağılamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından geçen kasım ayında Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Halen il dışında olduğu belirtilen Sırrı Sakık'ın görevden alındığının açıklanmasıyla birlikte Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ağrı Belediyesi'ne gitti. Belediyenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polislerin arama yaptığı belirtildi. Ağrı Belediye Meclisi'nde 17 DBP'li üyeden Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir geçen ay İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmıştı. Ağrı Belediye Meclisi'nde Ak Parti'den de 14 üye bulunuyor. Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Ağrı Valisi Musa Işın'ın bu göreve de başlaması bekleniyor.