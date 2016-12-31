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(Görüntülü Haber) AGD'den İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fatih Şubesi üyeleri İstanbul'un birçok ilçesinde yeni yıl kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması düzenledi.

İSTANBUL Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fatih Şubesi üyeleri İstanbul'un birçok ilçesinde yeni yıl kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması için Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenledi. Düzenlenen programa İstanbul'un bir çok yerinden çok sayıda üye katıldı. Program hafız Yasin Küllü'nün Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.

GENÇ NESİLLER MUTLAKA FETİH KAVRAMINI ANLAMALI

Program, AGD Fatih Şubesi Başkanı Osman Oktar konuşmasına merhum Necmettin Erbakan, 15 Temmuz'da şehit düşen polis ve siviller için dua okuyarak başladı. Oktar, "İslam hayatın her alanını kuşatmıştır. Bizde böyle bir inancın mensupları olarak bu gece burada birlikteyiz. Kabe, yeryüzündeki bütün müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombalara, çatışmalara, savaşlara dair haberler duymak canımızı yakıyor.

Her akşam ana haber bültenlerinde yaşamını yitirmiş insanlar görmek kolu, bacağı kopmuş insanlar görmek, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kadınlar ile gözü yaşlı anneler görmek canımızı yakıyor. Bütün bu olup biten üzerimizdeki sorumluluğu daha da arttırıyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli ve fetih aşkıyla yaşamalıdır" dedi. Daha sonra barkovizyonda Mekke'nin Fethi'ni anlatan bir video yayınladı. Ayrıca, Fatih Anadolu Gençlik Derneğine üye bir grup genç ise koro halinde ilahiler okudu.

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