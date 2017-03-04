(Görüntülü Haber) Ağaoğlu düğün öncesi akrabalarına böyle sucuk partisi düzenledi

Berktuğ ÖNCÜ/Haluk KAFAR/BURSA,() AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ali Ağaoğlu Uludağ?da ağırladığı 2 bin yakınına, karlar üzerinde sucuk partisi düzenledi. 2 bin Ağaoğlu, oteller bölgesinde müzik eşliğinde yürüyüş yaptı. Kızı Sena Ağaoğlu'nun ikinci düğünü için yaklaşık 2 bin yakınını Uludağ?da Ağaoğlu My Mountain Otelde ağırlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü İş Adamı Ali Ağaoğlu, mangalın başına geçerek sucuk pişirdi. Açık havada horon eşliğinde gönüllerince eğlenenen Ağaoğlu, Uludağ birinci bölgeden, ikinci bölgeye kadar toplu yürüyüş düzenledi. Herkesin turuncu mont giydiği sucuk partisi, otelin önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. KIZINA UNUTLMAZ BİR KINA GECESİ Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, kızı Sena Ağaoğlu için Uludağ'da ikinci kez dün gece kına eğlencesi düzenledi Yaklaşık 2 bin kişin katıldığı davetin ilk gecesinde Sena Ağaoğlu Kırcal, İstanbul'dan sonra Uludağ'daki kına gecesinde de kendisi için özel olarak hazırlanan tahta oturdu. Annesi Semra Ağaoğlu mızının yanından bir an olsun ayrılmazken gecede düzenlenen dans ve ışık gösterisi izleyenleri büyüledi. Geceye Karadeniz'in sevilen sanatçısı Hülya Polat şarkılarıyla renk kattı. Eline kına yakılan Sena Ağaoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde babası Ali Ağaoğlu ve aile üyelerinin yanına indi. Müziğe kendini kaptıran Ağaoğlu daha sonra yanına eşi Semra, oğlu Alican Ağaoğlu ve damadı Koray Kırcal'ı alarak karşılıklı oynadı.