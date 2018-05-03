TRABZON'da, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Atatürk Alanı’nda dün akşam saatlerinde bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, kendi çabaları ile indirmeyi başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla kediyi indirdi. Bırakılan kedi gözden kaybolurken, itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından alkışlandı.
(Görüntülü Haber) Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
TRABZON'da, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Atatürk Alanı’nda dün akşam saatlerinde bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, kendi çabaları ile indirmeyi başaramayınca...
03 Mayıs 2018 Perşembe 11:04
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