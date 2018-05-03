(Görüntülü Haber) Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

TRABZON'da, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Atatürk Alanı’nda dün akşam saatlerinde bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, kendi çabaları ile indirmeyi başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla kediyi indirdi. Bırakılan kedi gözden kaybolurken, itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından alkışlandı.