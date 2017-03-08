(Görüntülü Haber) Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, ağaçtaki ipe dolanan karga asılı kalırken, itfaiye ekibince kurtarıldı. Karga bacaklarına dolanan ipler kesildikten sonra havaya salındı. İzmit Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan ağaçta asılı kalan karganın çırpındığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile karganın asılı bulunduğu dala yaklaşıldı. İp kesilerek karga bulunduğu yerden alınıp aşağı indirildi. İtfaiyeciler karganın bacaklarına dolanan ipleri hayvanın zarar görmemesi için tırnak makası ile kesti. Herhangi bir yarası olmayan karga daha sonra havaya salındı.