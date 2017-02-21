(Görüntülü Haber) Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, bacakları ipe dolanan güvercin ağaçta asılı kaldı. İhbar üzerine gelen ifaiyeci bacaklarına dolanan ipleri kestikten sonra güvercini saldı. İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerindeki ağaçta bacakları ipe dolanan güvercin asılı kaldı. Çırpınan güvercini gören zabıta memurları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada çevrede toplananlar merakla itfaiye ekibini izleyerek, telefonlarıyla fotoğraf çekti. İtfaiye merdiveniyle ağacın dallarına doğru çıkan itfaiyeci ipi keserek güvercini aldı. Daha sonra güvercinin bacaklarına dolanan ip kesildi. Herhangi bir yarası olmadığı görülen güvercin havaya salındı.