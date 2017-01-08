Haber / Kamera: Uğur AYAZSIN, İstanbul Ümraniye'de bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 50 yıllık ağaç, karın ağırlığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bir otomobilin üzerine devrildi. Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeşilay sokakta bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağacın gövdesi dün akşam önce ikiye ayrıldı ardından parçalardan biri park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin üzerindeki ağaç gövdesi itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahalle sakinleri hasar oluşan otomobilin sahibine ulaşmaya çalışıyor.
(Görüntülü Haber) AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
Haber / Kamera: Uğur AYAZSIN, İstanbul Ümraniye'de bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 50 yıllık ağaç, karın ağırlığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bir otomobilin üzerine devrildi. Ümraniye Altınşehir Mahallesi...
08 Ocak 2017 Pazar 15:51
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