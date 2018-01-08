Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde askeri mahkemelerin kapatılması ile yeniden görülen davada, tutuksuz sanıklar; dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlama davasında komutanlara hapis cezası (1) (Arşiv)
Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde askeri mahkemelerin kapatılması...
08 Ocak 2018 Pazartesi 15:09
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