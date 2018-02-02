Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 İstanbul için fırtına uyarısı
 İstanbul için fırtına uyarısı
Hamas Lideri Haniye'nin 'Küresel Teröristler' listesine alınmasına tepki 
Haniye'nin 'Küresel Teröristler' listesine alınmasına...
İran: ABD, Suriye'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız
ABD, Suriye'den ya çıkar ya...
Polislerin EK GÖSTERGE mağduriyeti meclis'te dile getirildi..!
Polislerin EK GÖSTERGE mağduriyeti meclis'te...

(Görüntülü Haber) Afrin’deki Mehmetçiğe 2018 mesajlı bayrak

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),() HATAY'ın İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri 'Afrin Yolunda Bir Bayrak' projesi ile Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiğe gönderilmek üzere, insanların içinden geçen mesajların...

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),() HATAY'ın İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri 'Afrin Yolunda Bir Bayrak' projesi ile Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiğe gönderilmek üzere, insanların içinden geçen mesajların eklendiği 2018 adet ay yıldızlı Türk Bayrak hazırlanıyor. Bayrakların kırmızı keçe (9x6 cm) boyutunda zemin üzerine, beyaz keçeden ay 4 cm yıldız 2 cm olarak yapıştırılıp, oluşturuluyor. Bu bayraklara ek olarak vatandaşların, vatana millete, Mehmetçiklere olan sevgisi ile samimi duygularını aktardığı bir resim yaparak veya mektup yazarak, sağ alt köşesine de adı-soyadı, yaş bilgileri yazıyorlar. Projenin çok ilgi gördüğünü söyleyen İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadeleye bizlerde manevi bir destek vermeyi amaçladık. Şuanda toplanıyor 2018 adet olduktan sonra Afrin'de ki askerlerimize göndereceğiz. En güzel mesajı, mektubu yazan gençlerimizle de bu askerlerimizi operasyon bittikten sonra da buluşturmayı düşünüyoruz dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314