Namık Kemal KILINÇ SERİK, () ANTALYA'nın Serik ilçesinde Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu tarafından Afrin şehitleri için mevlit okutuldu. Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu tarafından Serik'teki Yörük Türkmen Otağı Düğün Salonu'nda düzenlenen mevlit etkinliğine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, CHP İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın, Yörük derneklerinin başkanlarıyla vatandaş katıldı. Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı dolayasıyla sınıra gittik. Orada ordumuzun yanında olarak moral verdik. Bugün de burada tüm şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Ruhları şad olsun dedi.
(Görüntülü Haber) Afrin şehitleri için mevlit
Namık Kemal KILINÇ SERİK, () ANTALYA'nın Serik ilçesinde Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu tarafından Afrin şehitleri için mevlit okutuldu. Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu tarafından Serik'teki Yörük Türkmen Otağı...
05 Mart 2018 Pazartesi 13:16
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