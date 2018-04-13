(Görüntülü Haber) Afrin şehidinin 'yetimhane' vasiyeti (3)

ŞEHİT ANNESİ: OĞLUMUN VASİYETİ YERİNE GETİRİLSİN Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'a ait eşyalar geçen pazartesi günü Antalya'da yaşayan ailesine teslim edildi. Anne Melike Çalışkan, oğluna ait valizi aile bireyleriyle birlikte açtı. Askeri kamuflajı ve sivil kıyafetlerinin yanı sıra valiz içerisinde bir de defter bulundu. Defterin sayfalarını çeviren anne Melike Çalışkan, oğlunun askerdeyken tuttuğu silahlarla ilgili teknik bilgilerin yanı sıra bir de 'vasiyetname' buldu. Şehidin el yazısı ile yazdığı vasiyetname ile adına bir yetimhane yapılmasını istediğini gören aile, durumu Antalya'daki askeri yetkililerle görüştü. Yetkililerin kendilerine yazının şehide ait olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılması gerektiğini söylediğini belirten Melike Çalışkan, “Oğlumun bir vasiyeti var ortada. Valizinin içerisinden çıktı. Vasiyette yetimhane yapılmasını ve adının bu yetimhaneye verilmesini istiyor. Biz ailesi olarak vasiyetin gereğinin devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ediyoruz" dedi. Melike Çalışkan, bir başka defterde ise şehit oğlunun 2011 yılında kalp krizinden vefat eden babası adına bir şiir kaleme aldığını ve bu defterde çok sayıda şiir olduğunu söyledi. Şiirlerinin yazılı olduğu defterin de kitap haline getirilmesini vasiyet ettiğini belirten Melike Çalışkan, “Oğlumun arkadaşları o yazıları temize çekmek üzere bizden teslim aldı. İnşallah onlar bir kitap haline getirilecek" dedi. Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()