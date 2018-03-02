(Görüntülü Haber) Afrin Şehidi Jandarma Uzman Cavuş Burhan Açıkkol için memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
02 Mart 2018 Cuma 14:42
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