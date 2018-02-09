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(Görüntülü Haber) Afrin gazisine Sivas'ta coşkulu karşılama

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin memleketi Sivas'ta coşkuyla karşılandı. Afrin’in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde 3 Şubat tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin memleketi Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Afrin’in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde 3 Şubat tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 5 askerin şehit düştüğü tank saldırısında yaralanan Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki 5 günlük tedavisinin ardından memleketi Sivas'a geldi. Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Aytekin'i şehir girişinde bir dinlenme tesisinde ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Davul zurna eşliğinde yapılan karşılamada Uzman Çavuş Aytekin ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

KIZI, KAHRAMAN BABAM TİŞÖRTÜYLE KARŞILADI

Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i karşılamaya gelenler arasında 1,5 yaşındaki kızı Berranur Aytekin de yer aldı. Minik Aytekin babasını üzerinde 'Kahraman babam' yazılı tişörtle karşıladı. Aytekin minik kızı Berranur'a sarılarak hasret giderdi. Burada konuşan Uzman Çavuş Aytekin, "Allah herkesten razı olsun. Milli ruhun ölmediğini gördük. Eşimden, dostumdan, akrabamdan, herkesten Allah razı olsun. Bizde bu milli ruh varken sırtımız yere gelmez" dedi. Daha sonra Aytekin konvoy eşliğinde Kaleardı Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Burada da Aytekin'i yalnız bırakmayan arkadaşları 'Gazi Hakkı' diye slogan attı. 

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