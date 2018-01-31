(Görüntülü Haber) Afrin'e gönüllü asker olmak için askerlik şubesine koştula

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde, yaşları 20 ile 60 arasında değişen ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdi. Adilcevaz’da Askerlik Şubesi’ne gelen ve aralarında Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile kadınların da bulunduğu 100 gönüllü, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini belirttiler. Afrin’e gitmek için gönüllü olduklarını belirten grup, bu amaçla yazdıkları dilekçelerini Askerlik Şubesi Başkanı Ali Rıza Özden’e verdiler. Başkan Gürsoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz Anadolu toprağıyız. Anadolu toprağı dünyanın en pahalı toprağıdır. Bizler, bin yıldır burada yaşamışız. Osmanlı 20 milyon kilometre alana hükmetmiş ve hiçbir zaman kimseye zulmetmemiştir. Şu anda 783 bin kilometrelik bir alan içindeyiz. Ancak bu alanı bizlere dar etmek isteyen bazı dış mihraplar ile birlikte içimizdeki hainler, bu güzelim ülkemizi bölmeye çalışmaktadır. Komşularımızdan bize her gün tehditler gelerek, maalesef bizleri taciz eden ve sıkıntıya sokan, bombalarla bizleri tahrik eden duruma neden olmaktadır. Bu nedenle devletimiz bunu önlemek için Afrin’e Zeytin Dalı harekâtı başlattı. Bizler de buradaki vatandaşlarımızla birlikte askerlik şubesine müracaat ederek, askerliğe hazır olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize ve yararlılarımıza rabbim acil şifalar versin. Bizler birlik ve dirlik içerisinde bu vatanı, bu ülkeyi seversek hiç bir güç bizleri yıldıramaz. Allah bu memleketin yardımcısı olsun." Askerlik Şubesi'ne dilekçe veren Ayşegül Güvendik ise, bir kadın olarak askere gönüllü katılmak için talepte bulunduğunu söyledi.