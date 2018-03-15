Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde olası çatışma korkusu ve teröristlerin baskılarından kaçan siviller, yine Mehmetçik tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor. Bazı sivillerin yanlarında eşyaların yanı sıra küçükbaş hayvanlarını da alması dikkat çekti.
(Görüntülü Haber) Afrin'den kaçış sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle...
15 Mart 2018 Perşembe 13:42
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