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(Görüntülü Haber) Afrin'deki askerler için dua edildi

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da, Afrin operasyonuna katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Burdur Valiliği'nin çağrısıyla Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonuna katılan askerler için çarşamba günü...

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da, Afrin operasyonuna katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Burdur Valiliği'nin çağrısıyla Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonuna katılan askerler için çarşamba günü sabah namazından itibaren il genelindeki 533 camide mukabele okunuyor, hatim indiriliyor. Cuma namazı öncesinde Ulu Camii'nde vaaz veren Burdur Müftüsü Hıdır Bayrak, Allah Afrin'in fethini müyesser kılsın inşallah dedi. Terör yuvalarından atılan bombaların masum ve günahsız insanların üzerine düştüğünü belirten Bayrak, Onlar da şehit oluyor. Alla şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Zeytin Dalı operasyonu hem ülkemizin huzuru hem kardeş Suriye halkının huzur için yapılmaktadır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin diye konuştu. Ulu camii imamı Turan Çakır'ın Fetih suresini okumasının ardından dua edildi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası ise cemaate etli pilav ve helva ikram edildi.

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