(Görüntülü Haber) Afrin'deki askerler için çorap ördüler

BURSA'nın Karacabey ilçesinin Yeni Karaağaç Mahallesi'nde kadın ve erkekler, ördükleri çorapları Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere gönderdi. Erkeklerin çorap örmesiyle tanınan ve eski adı 'Çorapçı Karaağaç' olan kırsal Yeni Karaağaç Mahallesi'ndeki kadın ve erkekler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçikler için bin çift çorap ördü. Çorapların Afrin'e gönderilmesi için Yeni Karaağaç Mahallesi'nde Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Şehit Bilal Kanat Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu, hazırladıkları kısa tiyatro oyunu ile duygulu anlar yaşattı. Çorapları Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik için ördüklerini belirten mahalle sakinleri, şu ifadeleri kullandı: "Erkekler ve kadınların birlikte ördükleri çorapları Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Mehmetçiklerimiz ördüğümüz çorapları giysinler, üşümesinler. Bunlar Mehmetçiğimize bizden hediye olsun. Örmeye devam edeceğiz. İstesinler daha da göndeririz. Ev ev gezerek bu çorapları topladık. Allah Mehmetçiğimizi büyük beladan, kazadan ve kurşundan korusun. Onlar olmasa bizler rahat yatamayız." Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise "Yeni Karaağaç Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın Mehmetçiklerimize çorap gönderme töreni için buradayız. Geçmişte milletimiz nasıl birleşerek mücadele etmişse, bugün de sınırlarımızın ötesinde Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğimize aynı ruh ve şuurla yurdumuzun çeşitli illerinden her köşesinden destekler yağmaktadır. Yeni Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimiz de Mehmetçiğimiz üşümesin, olumsuz hava şartlarından etkilenmesin diye desteklerimizi ve dualarımızı yanlarında hissetsinler diye, çam sakızı çoban armağanı bu çorapları kendi el emekleri göz nurları olarak ördüler. Şu anda da bu çorapları gönderiyorlar. Bu güzel davranışlarından dolayı vatandaşlarımızı kutluyorum. Ordumuzun muzaffer olarak memleketimize dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. Karacabey İlçe Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından okunan duanın ardından, bin çift örme çorap Mehmetçiklere dağıtılmak üzere bölgeye gönderildi.