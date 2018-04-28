(Görüntülü Haber) Afrin'deki asker ve üniversitelilerden köy okullarına destek

GAZİANTEP Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan, sosyal medyada ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine destek amacıyla kampanya başlattı. Akademisyen Başaslan'ın düzenlediği kampanyaya Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentinde görevli askerler ile üniversite öğrencilerinden destek geldi. Asker ve öğrencilerin katkılarıyla toplanan 50 bin liraya alınan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri Mardin'deki öğrencilere dağıtıldı. Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan, sosyal medadan Mardin'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım kampanyası başlattı. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için Başaslan'ın başlattığı kampanyaya, üniversite öğrencileri ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görevli askerlerden destek geldi. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında toplanan 50 bin liraya, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kıyafet ve kırtasiye malzemeleri satın alındı. Başaslan, beraberindeki üniversite öğrencileri ile birlikte kampanya kapsamında toplanan 50 bin liraya temin edilen kıyafet ve kırtasiye malzemesini Mardin'in Ömerli ilçesinin köylerinde bulunan 3 ilkokuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti. Kocakuyu İlkokulu'nda yapılan dağıtımda, minik öğrenciler misafirlerini bayraklarla karşıladı. Etkinlikte üniversite öğrencileri şarkılar söyleyip pasta keserek minik öğrencilerle vakit geçirdi. Öğrencilere yardım paketlerini hediye eden Başaslan, daha önce de düzenledikleri benzer kamp anya ile Afrin'deki askerlerin yanında olduklarını hatırlattı. Askerlere yönelik kampanyaya da öğrencilerden büyük destek aldıklarını, bu kez öğrencilere yönelik kampanyaya ise askerlerin katkı sağladığını anlatan Başaslan, "Biz daha önce sadece öğrencilerimizin desteği ile Afrin'e yardım yaptık. Sadece bu vatana, milletin değerlerine sahip çıkan, geleceğe umutla bakmamamızı sağlayan gençlerimizin inancıyla buradayız. Bu getirdiğimiz şeyler paketleyebildiğimiz küçük şeyler, paketleyemediğimiz bunun yüzlerce katı dualar var. Bugün burada güzel devletin, aziz milletin bütün evlatları birbirlerini kardeşçe, hiç kimsenin bölemeyeceği şekilde can-ı yürekten seviyor. Biz buradan önce Afrin'e yaptığımız yardımlarda öğrencilerimizin katkılarıyla yardımda bulunmuştuk, bu kez buradaki öğrencilere gelen yardımların içerisinde Afrin'de bulunan askerlerimizin yardımı var. Bir kez daha görüyoruz ki milletimizle, ordumuzla, vatanımız, bayrağımızla biz biriz, bütünüz" diye konuştu. Mardinli öğrenciler de kendilerine sağlanan destekten dolayı asker ve öğrencilere teşekkür etti.