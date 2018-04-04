(Görüntülü Haber) Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş, narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuş

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()- SURİYE'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran (28), Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı'daki babaevine getirildi. Gazi Buran, doktorların, kendisine, Hatay'da tedavi altında narkozluyken İstiklal Marşı'nı okuduğunu ve 'Ben Türk'üm' diye bağırdığını anlattıklarını söyledi.



Geçen pazar günü, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin önceden tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 UMKE personelinin şehit olduğu, 1 albay ve 1 binbaşı doktorun yaralandığı saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, tedavi gördüğü GATA’dan taburcu oldu. İki çocuk babası Buran, ilk olarak Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ardından da ambulans uçakla Ankara'da GATA'ya sevk edildiği süreci anlattı.



Afrin’deki operasyonlar kapsamında askerlere gıda malzemesi götürdükleri sırada araçlarıyla EYP’ye bastıklarını söyleyen Gazi Oğuzhan Buran, “Kilis Gülbaba’dan sabahları çıkıp Afrin’de akşama kadar askerlerimizi ziyaret ediyorduk, morallerini yükseltmek amacıyla. Onlara erzak götürüyorduk yiyecek, içecek gibi. Onları götürünce, askerlerimiz de bizi görünce mutlu oluyordu. 1 Nisan’da Afrin’de aracımızla EYP’ye bastık. Araç 4-5 takla attı. Sağ çıktık elhamdülillah. Çıktıktan sonra emniyet aldık. Komutanımızla birlikte diğer yararlıları kurtardık. Ancak Erzurum Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu. Araçta 4 kişiydik. Bir albay, binbaşı doktor, UMKE’ci arkadaş ve ben vardım. Doktorun durumunun kritik olduğunu duydum ve çok üzüldüm” dedi.



NARKOZLUYKEN İSTİKLAL MARŞI’NI SÖYLEMİŞ



Buran, Hatay’daki tedavisi sırasında narkozluyken İstiklal Marşı’nı söylediğini ifade ederek, “Tedavi için bizi Hatay Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Narkoz verdiler şoka girmişim. Narkozluyken de İstiklal Marşı'nı söylemişim, ‘Ben Türk'üm’ diye bağırmışım. Doktorlar öyle söyledi. Narkozdan sonra Hatay Valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi. Hatay'da 2 gün kaldım. Kafama ve dudağıma dikiş attılar, kaburgamda hafif ezik var. Daha sonra Ankara GATA’ya sevk ettiler psikiyatri bölümü baktı bir şey çıkmadı. Raporla tekrar görevimin başına döneceğim” diye konuştu.



'TEKRAR GİTMEK İSTİYORUM'



Tamamen iyileştikten sonra tekrar Afrin’e gitmek istediğini dile getiren Buran, “Oradaki arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar, hepsinin başları dik olsun. Bu millet hep onların arkasında. Bayrak inmez, vatan bölünmez” dedi.



Baba Kemal Buran ise oğlunun sağ salim evine dönmesine sevindiklerini belirterek, “Oğlumuz geldi, sevinçliyiz, mutluyuz. İlk olayı duyduğumuzda şoka girdik böyle bir şey beklemiyorduk. Şu anda mutluyuz. Oradaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gece gündüz duacılarıyız. Allah analarına, babalarına, vatana bağışlasın” diye konuştu.



