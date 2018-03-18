SURİYE () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Afrin'de giren Türk askeri Komando andını okudu.
(Görüntülü Haber) Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı
SURİYE () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Afrin'de giren Türk askeri Komando andını okudu....
18 Mart 2018 Pazar 16:00
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