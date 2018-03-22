(Görüntülü Haber) Afrin'de hava harekatı ile imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinden görüntüler
22 Mart 2018 Perşembe 13:07
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