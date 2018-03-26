Afrin'de teröristler tarafından önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı mayın arama köpeği Leylak buldu. Leylak tarafından bulunan el yapımı patlayıcı 'METİ' ekipleri tarafından imha edildi.
(Görüntülü Haber) Afrin'de EYP'yi 'Leylak' buldu, 'METİ' ekipleri imha etti
Afrin'de teröristler tarafından önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı mayın arama köpeği Leylak buldu. Leylak tarafından bulunan el yapımı patlayıcı 'METİ' ekipleri tarafından imha edildi.
26 Mart 2018 Pazartesi 17:35
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