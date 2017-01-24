(Görüntülü Haber) Afgan mültecinin derdi başlık parası

AFGAN gazi 27 yaşındaki Nazurullah Ahmad, askerlik mesleğini bırakmak zorunda kalıp, memleketinde iş bulamayınca, nişanlısı ile evlenebilmesi için istenen başlık parasını kazanmak amacıyla geldiği Manisa'da, sebze ve meyve halinde çalışıyor. 5 bin dolarlık başlık parasını denkleştirene kadar çalışacağını belirten Ahmad, nişanlısına kavuşmak için gün saydığını söyledi. Afganistan'daki iç savaşta kol ve ayağından vurulunca askerliği bırakmak zorunda kalan Nazurullah Ahmad, iyileştikten sonra ölüm korkusuyla mesleğine dönemedi. Nazurullah Ahmad, Birleşmiş Milletler'deki (BM) ilgili daireye yaptığı başvuru üzerine 6 ay önce Manisa'ya yerleştirildi. Bir yıl önce nişanlandığı kız arkadaşıyla evlenebilmek için gerekli 5 bin doları kazanabilmek amacıyla, sebze ve meyve halinde çalışmaya başladı. Kazancının bir kısmıyla geçimini sağlayan, bir bölümünü ailesine gönderdiğini belirten Ahmad, parayı denkleştirince ülkesine döneceğini söyledi. 8 kişilik ailenin en büyük çocuğu olduğunu belirten Ahmad, Türkiye'ye geldiği günden bu yana hiç yabancılık çekmediğini, burada kendi evindeymiş gibi hissettiğini dile getirdi. Türk ve Afgan halkının arasında bir fark olmadığını, ülkesinde Türkiye'nin çok sevildiğini belirten Ahmad, şöyle konuştu; "Afganistan'da askerdim. Ülkemde iç savaş var. Taliban ve DEAŞ tarafından baskı var. Taliban tarafından kolumdan ve ayağımdan vuruldum. Bir daha da mesleğe geri dönmedim. Nişanlandığım için başlık parası için iş bulmam ve para kazanmam gerekiyordu. 6 ay önce Manisa'ya geldim. 3 aydır burada aralıksız çalışıyor ve kazandığım tüm paraları aileme gönderiyorum. Parayı biriktirdikten sonra Afganistan'a gidip evleneceğim. Türk insanlarıyla, kardeş gibiyiz. Hiçbir farkımız yok. Afganistan insanı nasılsa Türk insanı da aynı. Çok benzer yönlerimiz var. Türkiye'den ve Türk insanından çok memnunum."