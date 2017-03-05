(Görüntülü Haber)AFAD, şehitler anısına 50 metrelik binadan iniş yaptı

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY'da aralarında gönüllülerin de bulunduğu AFAD'a bağlı arama- kurtarma ekipleri, şehitler anısına 50 metre yükseklikteki binadan iniş yapıp, Aksaraylı 135 şehidin adının yazılı olduğu pankartı binaya astı. AFAD ekipleri, Aksaraylı olup da görev başında şehit düşen polis ve askerlerin anısına etkinlik düzenledi. Aralarında gönüllerinin de bulunduğu arama kurtarma ekibi, kentin en yüksek binası olan 16 katlı yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir alışveriş merkezi binasından, halatlarla dağcılık inişi yaptı. İniş yapan 11 kişilik ekip, Aksaraylı 135 şehidin adının yazılı olduğu pankartı da binaya astı. AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, şehitleri anmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle dedi: ''Burada bugüne kadar şehit olan hem askerlerimiz, hem polislerimiz ve hem de 15 Temmuz’daki demokrasi şehitlerimizin anısına bir program düzenledik. Bu programda şehitlerimizi sevgi, rahmet ve minnetle anmak istedik. O yüzden burada 11 kişilik AFAD’a bağlı dağ arama kurtarma ekibiyle bir program düzenledik.''