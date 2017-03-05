Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

(Görüntülü Haber)AFAD, şehitler anısına 50 metrelik binadan iniş yaptı

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY'da aralarında gönüllülerin de bulunduğu AFAD'a bağlı arama- kurtarma ekipleri, şehitler anısına 50 metre yükseklikteki binadan iniş yapıp, Aksaraylı 135 şehidin adının yazılı olduğu pankartı...

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY'da aralarında gönüllülerin de bulunduğu AFAD'a bağlı arama- kurtarma ekipleri, şehitler anısına 50 metre yükseklikteki binadan iniş yapıp, Aksaraylı 135 şehidin adının yazılı olduğu pankartı binaya astı. AFAD ekipleri, Aksaraylı olup da görev başında şehit düşen polis ve askerlerin anısına etkinlik düzenledi. Aralarında gönüllerinin de bulunduğu arama kurtarma ekibi, kentin en yüksek binası olan 16 katlı yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir alışveriş merkezi binasından, halatlarla dağcılık inişi yaptı. İniş yapan 11 kişilik ekip, Aksaraylı 135 şehidin adının yazılı olduğu pankartı da binaya astı. AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, şehitleri anmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle dedi: ''Burada bugüne kadar şehit olan hem askerlerimiz, hem polislerimiz ve hem de 15 Temmuz’daki demokrasi şehitlerimizin anısına bir program düzenledik. Bu programda şehitlerimizi sevgi, rahmet ve minnetle anmak istedik. O yüzden burada 11 kişilik AFAD’a bağlı dağ arama kurtarma ekibiyle bir program düzenledik.''

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.