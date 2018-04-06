Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi
(Görüntülü Haber) AFAD binası içinde otobüs yangını-1
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla...
06 Nisan 2018 Cuma 17:55
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