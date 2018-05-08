(Görüntülü Haber) Adnan Menderes Bulvarı'nda yıkım gerginliği

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,() ADANA'da kaçak tezgahlarını yıkmak isteyen zabıta ile esnaf arasında gerginlik çıktı. Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adası girişinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yapılan çevre düzenlemesi kapsamındaki kaçak tezgahlarını kaldırmak istedi. İş makineleri ile bölgeye gelen ekipleri gören esnaf tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile esnaf arasında kısa süreli arbede çıkınca polis müdahale etti. Bu sırada bir kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Zabıta ekipleri, esnafa tezgahları kaldırmaları için 1 hafta süre verdi.