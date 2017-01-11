(Görüntülü Haber) Adliyeye çocuk oyun alanı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () ANTALYA Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, vatandaşların çocuklarının vakit geçirebilmesi için adliye bahçesine bir oyun alanı yapmayı planladıklarını söyledi. Başsavcı Ramazan Solmaz, Antalya Adliyesi'nde hakim ve savcı sayısında ve adliye personeli konusunda bir sıkıntı olmadığını açıkladı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Koruşturma Bürosu'nda 12 savcının görev yaptığını anlatan Solmaz, "O büronun başında iki de başsavcı vekilimiz var. Dolayısıyla o büroda 14 arkadaşımız görev yapıyor" dedi. 5235 sayılı yasada yapılan değişikle birlikte 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren Alanya, Elmalı, Manavgat gibi ilçelerdeki Anayasal düzene karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturmaların da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapıldığını anlatan Solmaz, Antalya'da sanık sayısı fazla olan dosyaların Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 300 kişilik salonda görüleceğini söyledi. Bu salonun inşaatının tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan Solmaz, adliye muhabirlerinin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi anlamında ne gerekiyorsa yapacaklarını da söyledi. Adliye içindeki banka ile PTT'yi dışarı taşıyacaklarını anlatan Solmaz, bir süre önce hizmete giren bebek bakım odası sayısını da artıracaklarını söyledi. Ayrıca adliyeye gelen vatandaşların çocuklarının vakit geçirebilecekleri bir oyun alanı üzerinde çalıştıklarını anlatan Solmaz, "Amacımız çocukların zaman geçirmesini sağlamak. Ayrıca adliyeye gelen çocukların burada oyunu hatırlamasını istiyoruz, başka şeyleri değil. Çocuk oyun alanını adliye içinde ya da dışında yapabiliriz. Yer konusunda henüz kararımızı vermedik" diye konuştu. Engelliler için adliyedeki eksiklikleri de bu yıl içinde gidermeyi planladıklarını belirten Solmaz, adliye içinde Maliye Bakanlığı'nın da yakında biz vezne açacağını söyledi. Adliyeye gelen vatandaşların işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilmesi birtakım düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da anlatan Solmaz, adliye çevresindeki trafikle ilgili düzenlemelerin ise UKOME kararıyla yapıldığını açıkladı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında son olarak adliyenin doğu cephesi ile lojmanların bulunduğu noktalar beton bariyerlerle çevrildi.