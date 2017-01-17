Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, bir soruşturma kapsamında adliyeye getirilen asker firar etti. Koşarak adliyeden kaçan asker polislerin havaya ateş açması sonucu durdurularak yakalandı. Bu sabah saatlerinde, Kocaeli Adliyesi'ne getirilen asker yanında bulunan askerlerin bir anlık boşluğundan yararlanarak firar etti. Koşarak adliyeden çıkan asker kaçmaya çalışırken, jandarma ve polis peşine düştü. Adliyeden çıktıktan sonra yaklaşık 200 metre kaçan asker, polislerin havaya ateş açması sonucu durdu. Polisler yakaladığı firariyi askerlere teslim etti. Yakalanan kişi askerler tarafından yeniden adliyeye götürüldü.
(Görüntülü Haber) Adliyeden firar eden asker yakalandı
Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, bir soruşturma kapsamında adliyeye getirilen asker firar etti. Koşarak adliyeden kaçan asker polislerin havaya ateş açması sonucu durdurularak yakalandı. Bu sabah saatlerinde, Kocaeli Adliyesi'ne...
17 Ocak 2017 Salı 18:04
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