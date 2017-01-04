Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

(Görüntülü Haber) Adli Tıp Kurumu'ndaki son cenaze alındı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Bugün de son kalan cenaze olan Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un...

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Bugün de son kalan cenaze olan Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Abbolos'un cenazesi ülkesine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Böylece saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin tamamının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınmış oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55