(Görüntülü Haber) Adıyaman valisinden 15 Temmuz gazisine ziyaret

Mahir ALAN / ADIYAMAN, () ADIYAMAN Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz gazisi Arif Kılınç?ı evinde ziyaret etti. Vali Abdullah Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Musa Şimşek ile birlikte 15 Temmuz?daki darbe girişiminde açılan ateşle yaralanan Arif Kılınç'ı ziyaret etti. İstanbul?daki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman?a gelen Arif Kılınç?ı evinde ziyaret ederek çiçek veren Vali Erin, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıktan dolayı Kılınç?ı tebrik eden Vali Erin, "15 Temmuz Gecesi aziz milletimiz dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, demokrasisine sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. O gün hainlerin hesap edemediği şey bu milletin azim ve kararlıkla korkusuzca sokağa inmesiydi. 15 Temmuz milletimizin birliğini ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah?tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.