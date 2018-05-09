Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

(Görüntülü Haber)ADIYAMAN HALK EĞİTİM MERKEZİ'NİN DOĞALGAZINI KESTİLER

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)HALK EĞİTİM MERKEZİ'NİN DOĞALGAZINI KESTİLER ADIYAMAN'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün doğalgaz firması tarafından faturası ödenmediği iddiasıyla doğalgazı kesildi. Konuyla ilgili...

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)HALK EĞİTİM MERKEZİ'NİN DOĞALGAZINI KESTİLER ADIYAMAN'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün doğalgaz firması tarafından faturası ödenmediği iddiasıyla doğalgazı kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir öGölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'müzün hiçbir borcu olmadığı halde doğalgaz firması tarafından doğalgazının kesilmesini esefle karşılıyorum. Borçları yok. Birde Halk Eğitim Merkezi sergisinin olduğu bir zamana getirilmesi üzücü bir hadise. Biz yasal olarak hakkımızı arayacağız. Şu anda Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüzün borcu olmadığı halde doğalgazının kesilmesi, ancak 1 Nisan Anaokulu 'muzunda Genel Müdürlükle ilgili bir sorundan dolayı 2 faturasında gecikme söz konusu. Onların da doğalgazları kesilmiş. Bir kamu kuruluşunun, kamu hizmeti veren bir kurumun 1-2 faturası ödenmemesi veya ödendiği halde doğalgazının kesilmesini normal bulamıyorumö dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314