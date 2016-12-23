Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Halep'e 4 TIR yardım gönderildi. İyilikder tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinden oluşan 4 TIR, törenle Halep'e gönderildi. TIR'ların uğurlanması için yapılan törende konuşan dernek gönüllüsü Yakup Ekinci, "Biz sorumluluk gereği kardeşlerimize destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatmıştık. Kampanya ile toplanan 4 TIR yardım malzemesini inşallah Suriye?ye göndereceğiz. Bu yardımların toplanmasında gerekli çabayı gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından yapılan dualarla TIR'lar uğurlandı.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'dan Halep'e 4 TIR yardım
Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Halep'e 4 TIR yardım gönderildi. İyilikder tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinden oluşan 4 TIR, törenle Halep'e...
23 Aralık 2016 Cuma 19:16
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