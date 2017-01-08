(Görüntülü Haber) Adıyaman'dan Halep'e 26 tır insani yardım

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan 'Halep'e yol aç' kampanyası kapsamında toplanan 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi. TIR'ların gönderilmesi için otogarda düzenlenen törene; Vali Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Adnan Boynukara ve Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Vali Erin, şunları söyledi: "Suriye ve oradaki kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı o vahşet ve zulüm ilk değildi. Hafızalarımızı biraz tazeleyip geri gittiğimizde aslında büyük bir planla karşı karşıya kaldığımızı Afganis'tandan, Arakan'dan, Yemen'den, Pakistan'dan, Cin'den, Uygurlar'dan her taraftan Müslümanların yaşadığı her toprak parçasında bu ve buna benzer uzak olduğu için çok hissedemediğimiz ama bize yaklaştıkça acısını içimizde gönlümüzde derinden hissettiğimiz Müslüman kardeşlerimizin karşı karşıya bırakılmak istenmesi büyük bir zulümle büyük bir vahşetle karşı karşıyayız" dedi. Adıyaman'da yardıma katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür eden milletvekili Adnan Boynukara ise "Türkiye küresel vicdana döndü. Vicdanı unutmuş insanlığa yeniden vicdanlığı yardımı hatırlatıyor. Onun için ne kadar övünsek azdır. Bu hasletimizi bu duygumuzu geliştirerek sürdürmemiz lazım. Adıyaman'da bu vicdanın bir parçası olmuştur. Bugün burada arkadaşlar yardımın nasıl toplandığını insanların kendi yoklukları içinde bu kampanyaya nasıl destek verdiklerini izah ettiler. Onların hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Birileri bu coğrafyaya silah getiriyor, siz temiz yürekli insanlar yardım götürüyorsunuz. Birileri buraya milislerini gönderiyor, siz onlara yiyecek gönderiyorsunuz. Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise İslam coğrafyasında süren karışıklıkların sona ermesi temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Müftü Yardımcısı Musa Çetin tarafından okunan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan 26 TIR yola çıktı.