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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

ADIYAMAN'da Şehit Akif Güleç Ortaokulu öğrencileri, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlere yazdıkları mektupları askerlik şubesine teslim etti. Şehit Akif Güleç...

ADIYAMAN'da Şehit Akif Güleç Ortaokulu öğrencileri, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlere yazdıkları mektupları askerlik şubesine teslim etti.

Şehit Akif Güleç Ortaokulu öğrencileri, 'Değerler Eğitimi' kapsamında Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere mektup yazdı. Öğrenciler yazdıkları mektupları, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri askerlik şubesine teslim etti.

Şehit Akif Güleç Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit, 'Değerler Eğitimi' öğrencilerin yazdıkları mektupların manevi anlam taşıdığını belirterek, "Kahramanca çarpışan askerlerimize buradan öğrencilerimizin duygularını dile getireceği mektuplarını iletmek için buraya geldik. Allah, bizler için oralarda şehit olmayı göze alıp, kahramanca çarpışan askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.
 

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