(Görüntülü Haber) Adıyaman'da Narkotim ekibi kuruluyor

ADIYAMAN-) ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotim ekibi kuruluyor. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kurulacak yeni oluşumun kentte uyuşturucuyla mücadele noktasında kendilerini güçlendireceğini söyledi. Narkotim ekibinin Adıyaman'da kurulmasına yönelik kararın yeni yılda kendileri için müjde olduğunu vurgulayan Alper şöyle dedi: "Narkotimler sadece okul önlerinde kafelerde halkın genel olarak yoğun vatandaşlarımızın sıklıkla şikayet ettiği uyuşturucu haplar, esrar gibi konularda bire bir bu işlere yönelik bir ekip kuracağız. Aynı zamanda Ankara'dan isteğimiz sonucunda birde narkotik köpeği ayrıldı." Görüntü Dökümü