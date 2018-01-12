(Görüntülü Haber) Adıyaman'da kısa dönem askerler yemin etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da 369'uncu kısa dönem 92 asker, düzenlenen törenle yemin etti. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine; Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti temsilcileri ile asker yakınları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından askerler yemin etti. Eğitimde spor ve atışta dereceye giren askerlerin ödülleri verilirken, askerler Jandarma Marşı'nı okudu. Vali Nurullah Naci Kalkancı, 217'nci dönem kısa dönem olarak askerliğini yapan biri olarak yeniden askere gelmiş gibi hissettiğini belirterek, şöyle dedi: "Aynı duygu ve heyecanla sanki onların yerinde ben varmışım. O yemini ben yapacak gibi hisse kapıldım. Bu işte asker milleti olmanın hepimizin gönlünde kalbinde şuurunda var. Bugün yaptığınız yeminle 'Peygamber ocağı' diye adlandırdığımız bu kahraman ordunun birer ferdi oldunuz. Ettiğiniz yeminle omuz omuza vererek bayrak silah namus üzerine yemin ettiniz. Yeminin şerefini izzetini haysiyetini ve gururunu ömür boyu yüreğiniz de en güzel şekilde taşıyacaksınız. İçtiğiniz bu ant, vatan millet sevgisi, vazife namus, şeref anlamında olup dürüstlüğü kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzu kabul belgesidir. Sizler ettiğiniz bu yeminle bu kutsal vatanın bileği bükülmez bekçileri olacaksınız. Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmayanın hiçbir şeyi olamayacağını günümüz de etrafımızdaki ülkelerden yaşanan olaylardan görüyor. Anlıyor ve hissediyoruz." İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ise, 4 hafta kadar önce törenlerle dualarla 'Peygamber ocağı' olarak nitelendirilen askeri birliğe uğurladıkları şimdi karşılarında bulunan evlatlarının askerliğin temel eğitimini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Albay Atasoy, şöyle dedi: "Huzurlarınızda vatan savunmasında görev almaya ve verilebilecek her türlü görevi yerine getirebilecek hazır hala gelmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki gözü vatan sevgisinden başka bir şey görmeyen böyle yiğitler yetiştirdiniz. Ne mutlu sizlere ki asil Türk milletine Mehmetçikler hediye ettiniz. Güzel yurdumuzun güzel bölgelerinden gelen arkadaşlarla tanıştınız. Buradaki anışlarınız ömrünüzün sonuna kadar hafızalarınızdan silinmeyecektir. Uğruna nice şehitler verdiğimiz bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın huzurunda gerektiğinde bu vatan için canınızı seve seve vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Ettiğiniz bu kutsal yemini hiç unutmayın. Bu ant vatan ve millet sevgisi vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün mutlak simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına bir asker olduğunuzun kabulü ve beyanıdır. Değerli arkadaşlarım bu kutsal ocakta Atatürk'ün düşünce sistemi ışığında halkı ve ilmi rehber edinen gönlü yurttaş sevgisiyle dolu milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı hukuka ve insan haklarına saygılı aldığı vazifeyi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır düsturuyla yerine getiren birer jandarma olarak görev yapacaksınız." Törenin ardından askerler, yakınlarına sarılarak hasret giderdi.