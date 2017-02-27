Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

(Görüntülü Haber) Adıyaman'da iş kuyruğu

ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek 1200 kişilik geçici işe girmek isteyenler, başvuru için uzun kuyruklar oluştu. Toplum Yararına Programı ile kentteki kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 1200 kişinin...

ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek 1200 kişilik geçici işe girmek isteyenler, başvuru için uzun kuyruklar oluştu. Toplum Yararına Programı ile kentteki kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 1200 kişinin alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi başvuru için geldikleri İşkur İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. İşkur İl Müdürü Emin Yücekaya, işe kura çekimi ile belirlenecek işçilerin 6 ay süreyle istihdamının sağlanacağını belirterek, "Başvurular cuma günü sona erecek ve önümüzdeki hafta noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kuradan ismi çıkacak kişiler 15 Mart itibariyle işe başlayacaklar" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.