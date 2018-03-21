Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katılım az oldu. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile az sayıda kişi katıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamaya gelenler, üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP'li Yıldırım tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayanlar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla halay çekti. Polisin havadan 'drone' ile de görüntü aldığı kutlamalar, olaysız sona erdi.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da az katılımlı nevruz kutlaması
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katılım az oldu. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile az sayıda kişi katıldı....
21 Mart 2018 Çarşamba 17:35
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