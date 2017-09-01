Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, kurban kesen 85 kişi yanlışlıkla kendini yaralayarak hastanelik oldu. Bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında bıçakları yanlışlıkla kendi el, kol ve bacaklarına isabet ettirerek ya da hayvanların darbeleriyle yaralanan aralarında kadınların da olduğu 85 kişi hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılar ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.
(Görüntülü Haber)Adıyaman'da 85 acemi kasap yaralandı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, kurban kesen 85 kişi yanlışlıkla kendini yaralayarak hastanelik oldu. Bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında bıçakları yanlışlıkla kendi el, kol ve bacaklarına isabet ettirerek ya da hayvanların...
01 Eylül 2017 Cuma 15:06
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