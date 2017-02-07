(Görüntülü Haber) Adıyaman'da, 155'e yapılan ihbarların yüzde 35'i asılsız

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN Emniyet Müdürü Metin Alper, '155 Polis İmdat' hattına geçen yıl yapılan 45 bin 81 ihbarın 16 bin 66'sının asılsız olduğunu söyledi. Emniyet Müdürü Metin Alper, suç ve suçluyla erken mücadele için hattının etkin kullanması çağrısında bulundu. 155 Polis İmdat' hattına 1 yılda yapılan 45 bin 81 ihbarın yüzde 35'inin asılsız olduğunu belirten Alper, şunları söyledi: "Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması anlamında 155 ihbarlarımız büyük önem arz etmektedir. Değerli vatandaşlarımızın 155 polis ihbar hattına bütün yapacakları ihbarlar anında ve hızlı bir şekilde değerlendirilip bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 2016 yılında Adıyaman il genelinde toplam 45 bine yakın yapılmış buda günlük ortalama 120 ihbar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu yapılan ihbarları büyük bir memnuniyetle söylemem gerekiyor ki; yüzde 95'i asıllı ihbar fakat ihbarları kategoriye ayırdığımız zaman 15 bin asayiş ihbarı, 12 bin trafik ihbarı ve sadece 500 civarında terörle mücadelede ihbarların geldiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz sadece asayiş ve trafik olaylarında değil bu ihbarlarda olduğu gibi ilimizin ve ülkemizin genel sorunlarından birisi olan terör sorununa da kalıcı çözümler bulmak adına teröre yönelik yapacakları ihbarları arttırma vatandaşlarımızın daha bilinçli daha duyarlı olmalarını emniyet müdürlüğü olarak bekliyoruz. Özellikle ülkemizde meydana gelen son olaylardan sonra kimlik bildirme kanun çerçevesinde tek kişilik evlerde kalan şahısların, araçların bizlere bildirilmesi ve bunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi büyük önem arz etmektedir. Adıyaman genelinde çok düşük sayıda olan terörle mücadele ihbarlarımız daha da arttırılması büyük beklentimiz. Bu manada vatandaşlarımızın daha bilinçli daha da duyarlı olarak 155 ihbarları yapmalarını bekliyoruz. Geçen yıl günde 120 tane ihbar yapılmış 155 polis imdat hattımıza bunların hepsi değerlendirilmiş özellikle trafik konularında yapılan ihbarların yüzde 99'u gerçek ihbarlar asayiş konularında ise yüzde 95'e yakın gerçek ihbarlardır."